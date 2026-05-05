توروب بالقوة الضاربة لإنتزاع الفوز.. تشكيل الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 03:29 مساءً - أستقر المدرب الدنماركي ييس توروب التشكيل الرسمي لفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة إنبي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تُقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على فرق الصدارة، بينما يطمح إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بعدما قدم أداءً متوازنًا في مبارياته الأخيرة، ويأمل في تحقيق انتصار جديد يقربه من القمة.

تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

حراسة المرمى: شوبير

خط الدفاع:أحمد بيكهام – هادي رياض – ياسين مرعي – كوكا

يتواجد في خط الوسط:إمام عاشور، مروان عطية – طاهر محمد طاهر

يقود خط الهجوم: أشرف بن شرقي – أحمد زيزو – الشحات

وشهد التشكيل تواجد مجموعة من العناصر المميزة في الخط الأمامي، على رأسهم أحمد سيد زيزو وحسين الشحات، في محاولة لحسم اللقاء مبكرًا.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي

تنطلق صافرة بداية المباراة مساء الثلاثاء 5 مايو 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة ضمن صراع المنافسة على لقب الدوري.