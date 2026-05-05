الأهلي يعزز استثماراته..حق انتفاع بفندق في الساحل الشمالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 08:18 مساءً - تواصل إدارة النادي الأهلي جهودها لتعزيز موارده المالية من خلال توسيع أنشطة الشركات التابعة له، بما يساهم في زيادة الإيرادات ودعم خزينة النادي بشكل مستمر لتقديم حقوق الإداريين واللاعبين بأعلى جودة.

الأهلي يقدم حق الانتفاع لفندق في الساحل الشمالي

أوضحت التقارير الصحفية أن إدارة النادي قدمت طلب للحصول على حق الانتفاع لفندق فينيسيا إن في مارينا 5 في الساحل الشمالي المصري.

من جانبه عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع شركتي الأهلي للمنشآت الرياضية يقودها تامر منصور ورئيس القلعة الحمراء محمد كامل.

أسفر عن هذا الاجتماع نتائج ايجابية على العديدة من الاتجاهات ولعل أبرزها التأكيد على الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد لمشروع الاستاد إلى جانب اعتماد التصميم الذي وافقت عليه شركة المنشآت بعد موافقته لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما شهد اجتماع الخطيب اختيار المستشار الهندسي الذي سيتولي أمور النادي الأهلي ومتابعة جميع مراحل تنفيذ المشروع.

وخصص الكابتن محمود الخطيب الجزء الأخير من الاجتماع لشركة المنشآت الرياضية، حيث استعرض الدراسات التي قدمتها الشركة بشأن إنشاء فروع جديدة في عدد من المحافظات بما يسهم في تلبية احتياجاتهم بتلك المناطق.

كما تقرر تكليف المهندس تامر ناصر بالتنسيق مع المدير التنفيذي للنادي الدكتور سعد شلبي لإنهاء كافة الإجراءات القانونية والادارية التي تخص هذه الأفرع بما يوافق قوانين الدولة ولوائح النادي الأهلي إلى جانب شركة المنشآت تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة النادي خلال الأيام المقبلة.