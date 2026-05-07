نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الصناعة: إجراءات صارمة لسحب الأراضي غير المستغلة وإعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 01:07 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تعمل على ضمان توافر أراضي صناعية بشكل مستمر، مع تقديم تيسيرات وحوافز للمستثمرين الجادين، بهدف دعم توسع النشاط الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن هذه التيسيرات تستهدف تمكين المستثمرين الجادين من تنفيذ مشروعاتهم دون معوقات، مشيرًا إلى أن الدولة ستتخذ في المقابل إجراءات صارمة تجاه حائزي الأراضي غير المستغلة أو المتقاعسين عن تنفيذ مشروعاتهم.

وأضاف أن هذه الإجراءات قد تصل إلى سحب الأراضي غير المستغلة، وإعادة تخصيصها للمستثمرين القادرين على تشغيلها وإقامة مشروعات إنتاجية فعلية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المتاحة.

