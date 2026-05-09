غيابات الزمالك أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 03:30 مساءً - يعاني الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال من غيابات عديدة في صفوف الفريق قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب 5 يوليو في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عن الزمالك كلاً من: محمد صبحي،سيف جعفر،أحمد حمدي،أحمد حسام،وبارون أوشينج لأسباب فنية، وعمرو ناصر للإصابة،عمر جابر لعدم الجاهزية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب 5 يوليو في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يُتوقع أن يحمل طابعًا من الإثارة والندية بين الفريقين.

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب المرتقب يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في حين يسعى اتحاد العاصمة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز مريح يخفف من الضغوط قبل مواجهة العودة في القاهرة.

وشدد المدير الفني للزمالك معتمد جمال خلال حديثه مع اللاعبين على أهمية التركيز الشديد طوال أحداث المباراة، وضرورة تنفيذ التعليمات الفنية بدقة، مؤكدًا أن التفاصيل الصغيرة قد تحسم مثل هذه المواجهات النهائية. كما طالب اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن، مع الثقة في القدرة على العودة بنتيجة إيجابية تُسهل المهمة في لقاء الإياب.

معتمد جمال يؤكد على أهمية بطولة الكونفدرالية

وأوضح معتمد جمال أن بطولة الكونفدرالية تمثل أهمية خاصة للنادي وجماهيره، سواء على الصعيد المعنوي أو المالي، في ظل سعي إدارة النادي لتحقيق الاستقرار ودعم الفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التتويج باللقب سيكون خطوة مهمة في إعادة الفريق إلى منصات التتويج القارية.