افتتاح جامعة سنجور.. مضاعفة القدرة الاستيعابية للجامعة وقبول دفعة جديدة سنويا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 03:30 مساءً - يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون، اليوم السبت، افتتاح جامعة سنجور بمدينة برج العرب، في خطوة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المشترك في مجالات التعليم والثقافة والتنمية، افتتاح جامعة سنجور حرمها الجديد بمدينة برج العرب.

يوفّر الحرم الجامعي الجديد بيئة تعلّم حديثة ومجهّزة بالكامل، تضمّ قاعة مؤتمرات تتّسع لـ470 مقعدًا، و12 قاعة دراسية مزوّدة بأنظمة مؤتمرات عبر الفيديو، بالإضافة إلى 19 قاعة مشاريع إضافية تعزّز العمل التعاوني، كما يضمّ أيضًا حرمًا رقميًا ومركزًا تابعًا للوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، ومختبر تصنيع رقمي (FabLab)، وقريبًا «مركز أورنج الرقمي»، وذلك لدعم الابتكار والاندماج المهني.

يشمل الحرم الجامعي 394 استوديو، بالإضافة إلى إقامة للضيوف تضم 28 غرفة، وذلك في بيئة معيشية مريحة وآمنة. وتتضمن البنية التحتية الأكاديمية مكتبةً تضم 16.000كتاب، و79.000 كتاب إلكتروني، و520 مجلة إلكترونية، إلى جانب عدد 2 استوديو للتسجيل الصوتي والمرئي، كما تغطي شبكة واي فاي عالية السرعة كامل الحرم الجامعي، ويتوفر 50 حاسوبًا للاستخدام الحر، وأخيرًا، تتنوع المرافق الرياضية والترفيهية لتشمل مسبحًا، وقاعة للياقة البدنية، وملاعب اسكواش، وملعبًا متعدد الرياضات، إضافة إلى مساحات للاسترخاء، فضلًا عن مطعم جامعي يوفّر خدمات الإطعام داخل الحرم.

أهدت الحكومة المصرية هذا الحرم الجامعي الجديد إلى جامعة سنجور ويشكّل هذا الحدث محطةً تاريخيةً فارقة، إذ يتيح مضاعفة القدرة الاستيعابية للجامعة ابتداءً من سبتمبر 2026 ، فابتداءً من ذلك التاريخ، تستقبل الجامعة دفعةً جديدةً كل عام، متخلّيةً عن نظام القبول الأسبق الذي كان يستقبل دفعة جديدة كل عامين، وذلك استجابةً للإقبال المتزايد على برامجها الأكاديمية على مستوى القارة.

وهكذا تدخل جامعة سنجور مرحلة جديدة من تاريخها. إذ تُحدّد خطتها الاستراتيجية 2026 - 2030 طموحًا واضحًا يتمثل في تكوين كوادر مؤهلة، مسؤولة، مبدعة وقادرة على تحقيق الاستدامة في الواقع الإفريقي.

ترتكز هذه الرؤية على ثلاثة محاور أساسية. أولًا، التميز الأكاديمي، مدفوعًا بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية وتطوير بحوث تطبيقية تتناسب مع تحديات القارة.

ثانيًا، الأثر المجتمعي، الذي يُقاس من خلال المسارات المهنية للخريجين، المتواجدين في الهيئات الحكومية والمنظمات والشركات في أكثر من ثلاثين دولة.

وأخيرًا، ريادة الأعمال المستدامة، من خلال إنشاء مساحات للابتكار - مختبرات حية، ومختبرات تصنيع رقمي، وبرامج حاضنات أعمال - متجذرة مباشرة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي الأفريقي. وفاءً لقيمها المتمثلة في التميز والأخلاق والتضامن والشمول، تؤكد جامعة سنجور على مكانتها كمكان يتم فيه إعداد وبناء وابتكار مستقبل أفريقيا.