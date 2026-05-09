الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يبحث خطط رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير العنصر البشري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 03:30 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات دكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، برفع كفاءة العنصر البشري، عقد دكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع قيادات وكوادر الإدارة المركزية للموارد البشرية، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، لمناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وسبل تطويرها.

وأشار دكتور محمد عوض إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح الهيئة في تنفيذ خطط الدولة لجذب الاستثمارات، وذلك عبر تمكين العاملين وتزويدهم بالأدوات التقنية والتدريبية اللازمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما حرص دكتور محمد عوض علي مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العاملين، موجّهًا بسرعة وضع حلول تنفيذية وعملية لمعالجتها، مع التأكيد على أولوية الارتقاء بأوضاعهم وتحقيق الرضا الوظيفي، بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للمستثمرين.

وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، أهمية تطوير سياسات الموارد البشرية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحديث المؤسسي، بما يدعم تحقيق مستهدفات الهيئة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.