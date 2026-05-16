وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش مع السفير الباكستاني سبل تعزيز التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 01:24 مساءً - استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عامر شوكت سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، وعلى رأسها الصناعات الدفاعية، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مستهل اللقاء، بالسفير الباكستاني والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وباكستان.

واستعرض "جمبلاط" نبذة عن أنشطة وزارة الإنتاج الحربي، وأبرز المنتجات العسكرية المتطورة التي تصنعها شركاتها التابعة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى أهم المنتجات المدنية التي تقوم بتصنيعها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها، كما تم الإشارة إلى الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة بهذه الشركات وما تضمه من خطوط إنتاج حديثة وكوادر فنية وهندسية مؤهلة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات الصناعية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الباكستانية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن التطور الصناعي بات يرتكز على التكامل بين العنصر البشري المؤهل، والبنية التكنولوجية المتطورة، وتحديث نظم الإنتاج، مشيرًا في هذا الصدد إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستثمار في كوادرها البشرية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركاتها التابعة، وتبني نظم التصنيع المتقدمة؛ تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس بتعزيز القدرات الوطنية.

من جانبه، أشاد السفير الباكستاني بالقاهرة بالإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتقدمة بشركات الإنتاج الحربي، مثمنًا التعاون المثمر بين الجانبين، ومعربًا عن تطلعه لتعزيز الشراكة الثنائية بما يسهم في دعم العلاقات الراسخة بين البلدين، مؤكدًا أن التعاون (الباكستاني - المصري) يشهد تعزيزًا مستمرًا، لا سيما في المجالات العسكرية والأمنية.

ودعا السفير الباكستاني وزير الدولة للإنتاج الحربي للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "IDEAS 2026" المقرر إقامته بشهر نوفمبر القادم، لافتًا إلى أهمية المعرض باعتباره منصة دولية حيوية لبحث فرص التعاون والشراكات في مجال الصناعات الدفاعية.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، ومن السفارة الباكستانية حضر كل من العقيد شاهد جويد الملحق العسكري بالسفارة، والدكتور طلحة جميل سكرتير السفارة.