دبلوماسي أمريكي سابق: الصين لا تريد لعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 12:30 مساءً -

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق السفير باتريك ثيروس، إنّ الصين لا ترغب في لعب دور الوسيط في الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن بكين تحرص على البقاء في موقع متوازن بين إيران والسعودية، ولا تريد خسارة علاقتها بأي من الطرفين.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الصينيين والأمريكيين ستكون لديهم متطلبات مرتبطة بالأزمة، إلا أن طبيعة السياسة الصينية لا تميل إلى التوسط في مثل هذه الملفات، مشيرًا إلى أن بكين تفضّل النأي بنفسها عن هذه المشكلة وعدم الانخراط المباشر فيها.

وأوضح ثيروس أن الصين تعاني اقتصاديًا أيضًا، لكنها لن تتخلى عن مصالحها الاستراتيجية من أجل إرضاء الرئيس ترامب فيما يتعلق بإيران، مؤكدًا أنه لا يتوقع حدوث أي تحرك صيني في هذا الاتجاه.