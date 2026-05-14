المؤسسة الدولية لتمويل التجارة: 1.5 مليار دولار لدعم الطاقة والغذاء والصادرات في مصر

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 10:07 صباحاً - دوت الخليج_ نظّمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، حفل توقيع البرنامج السنوي لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات بحد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي.

وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لدعم الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ خططها الوطنية للتنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تمويل الطاقة والسلع الأساسية ودعم المصدرين المصريين، بما يخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.

وشهد حفل التوقيع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ووقع الاتفاقية المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسيد مصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

ويتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر لعام 2026 تقديم عمليات تمويل تجارة لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب تقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما يتضمن البرنامج مبادرات تشمل تقديم حلول تجارية مدمجة من خلال تصميم وتنفيذ برنامج دعم فني وبناء القدرات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتنظيم ورشة عمل حول التجارة الرقمية في مصر لدعم جهود الحكومة في تطوير منظومة التجارة الرقمية.

كما تشمل المبادرات تنفيذ برامج لتنمية التجارة وتطوير الأعمال، من بينها برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، من خلال تصميم وإطلاق برنامج قطري لعام 2026-2027 لصالح مصر لمواصلة دعم المصدرين، إلى جانب المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الآفتياس 2)، من خلال اعتماد وتنفيذ المشروعات المقدمة من مصر ضمن البرنامج.

كما شهد الحفل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “خطوة نحو التصدير” بالتعاون مع مركز التجارة الخارجية، من قبل المهندس أديب الأعمى، والدكتورة ماري كامل، المديرة التنفيذية لمركز تدريب التجارة الخارجية.

وتأتي النسخة الثانية من البرنامج بعد نجاح النسخة الأولى التي استفادت منها 400 شركة صغيرة ومتوسطة، وتهدف إلى تدريب 600 مستفيد من المصدرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار عامين، من بينهم 100 متدرب متخصص سيحصلون على دبلومة تجارة دولية معتمدة من مركز تدريب التجارة الخارجية وهيئة التدريب على التجارة الدولية في كندا، بهدف تأهيل جيل جديد من أخصائيي ومديري التصدير.

ومن جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن تقديره للدعم الذي تحظى به المؤسسة من جانب الحكومة المصرية، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وما تسهم به في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز مسار التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا دعم المؤسسة للحكومة المصرية في تنفيذ رؤيتها وخططها الوطنية للتنمية.

وأوضح أنه منذ إنشاء محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة في عام 2008 وحتى الآن، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة نحو 24.8 مليار دولار أمريكي، خُصصت لتمويل قطاعات حيوية في مقدمتها الطاقة والأمن الغذائي، حيث لعبت البنوك المصرية دورًا محوريًا في حشد الموارد بالشراكة مع المؤسسة، بما شمل تمويل الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية، إلى جانب تمويل عدد من عملاء المؤسسة في دول أعضاء أخرى.

وأضاف أن هذه الجهود شملت تنفيذ مشروعات تنموية مهمة لتمكين المرأة ودعم المصدرين، بما يحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على دعم القطاع الخاص في مصر لتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وأكد أن المؤسسة ستعمل خلال عام 2026 على زيادة التعاون مع شركائها وتقديم برامج ومشروعات جديدة لتمكين المرأة اقتصاديًا والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.

