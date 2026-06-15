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فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى

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فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى

فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 12:30 مساءً - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية لليوم الثانى في فتح باب التظلمات لأى شخص يرى أنه مستحق للدعم ويرغب في التقديم بطلب حول إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به، عبر منصة "مصر الرقمية " من خلال الخطوات التالية: -

 

 

خطوات التقدم لتظلم عن بطاقات التموين المتوقفة

الدخول على استمارة تحديث البيانات.

 

-  الدخول على استمارة تحديث البيانات بمنصة مصر الرقمية.

- يقوم المواطن بالتقدم الى مكتب التموين التابع له لتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات مرفقا بالمستندات الدالة على صحة تظلمه وأحقيته فى العودة إلى صرف الدعم التموينى.

 

-  قيام المواطن بإرسال بيانات التظلم مقترنا بسبب الحذف الى مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959.

- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفى حالة استحقاق المواطن للدعم سيتم تفعيل البطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالى.

 

 

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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