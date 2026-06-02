18 شهرًا بعد موعد التسليم.. ومستثمرو جويا دورادو ما زالوا ينتظرون الإجابة الأهم: متى نستلم؟

طالب عدد من ملاك ومستثمري مشروع جويا دورادو Joya Dorado في منطقة أرجان بدبي بوضع خطة زمنية واضحة ومعلنة توضح الخطوات المتبقية نحو استكمال المشروع وتسليم الوحدات السكنية، بعد فترة انتظار طويلة تجاوزت ما كان متوقعًا عند شراء الوحدات.

وأوضح المستثمرون أن العديد منهم اشتروا وحداتهم من شركة جرين يارد العقارية على أساس استلامها خلال الفترة المحددة في عقود البيع والشراء، حيث كان من المتوقع تسليم عدد من الوحدات منذ ديسمبر 2024، إلا أن المشروع لم يتم تسليمه حتى الآن.

وكان ملف المشروع قد حظي خلال الأيام الماضية باهتمام إعلامي متزايد، حيث تناولت عدة مواقع إخبارية تطورات القضية من زوايا مختلفة، من بينها تقرير نشره موقع الخليج 24 حول مطالب الملاك بوجود خارطة طريق واضحة للتسليم، كما سلط تقرير نشره الخليج 365 الضوء على تأخر تسليم الوحدات رغم اقتراب اكتمال المشروع، فيما تناول تقرير آخر عبر حال الخليج مناشدات المستثمرين للجهات المختصة في دبي من أجل تسريع استكمال الإجراءات المتبقية.

وبحسب الملاك، فإن المشكلة لم تعد تقتصر على التأخير في حد ذاته، بل أصبحت مرتبطة بغياب رؤية واضحة حول ما تبقى من إجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لإنهائها، الأمر الذي جعل الكثير من المستثمرين غير قادرين على التخطيط لالتزاماتهم السكنية أو الاستثمارية المستقبلية.

ويؤكد عدد من المستثمرين أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة جدًا طبقا لتقرير دائة الاراضي والاملاك فنسبة الإنجاز متوقفة عند 99.56%، فيما لا تزال الأسئلة المتعلقة بموعد التسليم النهائي دون إجابات واضحة بالنسبة للكثير من الملاك.

كما يشير بعض المستثمرين إلى أنهم ما زالوا ملتزمين بسداد الأقساط المستحقة بموجب عقودهم مع المطور، في الوقت الذي يتحمل فيه عدد منهم أعباء إضافية تتمثل في الإيجارات الشهرية ومصاريف السكن البديلة، بعد أن كانوا يتوقعون الانتقال إلى وحداتهم أو الاستفادة منها خلال الفترة الماضية.

وأضاف عدد من الملاك أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على تحديثات منتظمة أو معلومات دقيقة بشأن مستجدات المشروع، كما يشكو بعض المستثمرين من أن استفساراتهم ورسائلهم لا تحصل على ردود واضحة أو مواعيد محددة يمكن البناء عليها، وهو ما أدى إلى تزايد حالة القلق وعدم اليقين مع استمرار التأخير.

وخلال الأشهر الماضية، قام عدد من ملاك ومستثمري المشروع بعدة مراجعات وزيارات إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) ومؤسسة التنظيم العقاري (RERA) لمتابعة وضع المشروع والاستفسار عن الإجراءات الجارية. كما عقد عدد من الملاك اجتماعات مباشرة مع مسؤولين معنيين بالملف، حيث طُلب منهم منح مهلة إضافية لمتابعة الجهود المبذولة لإيجاد حل للمشروع، إلا أن المستثمرين ما زالوا ينتظرون حتى الآن إعلان خطة واضحة وجدول زمني محدد للتسليم.

ويؤكد المستثمرون أن مطلبهم اليوم لم يعد يقتصر على معرفة ما إذا كان المشروع سيُستكمل، بل يتمثل في الحصول على رؤية واضحة تتضمن الخطوات المتبقية والمسؤوليات والمدة الزمنية اللازمة للوصول إلى التسليم الفعلي، بعد أشهر طويلة من الانتظار والمتابعة المستمرة.

ويرى الملاك أن الإعلان عن جدول زمني واضح ومحدد سيكون خطوة مهمة نحو استعادة الثقة وطمأنة المستثمرين، خاصة في ظل ما يتمتع به القطاع العقاري في دبي من سمعة قوية وثقة كبيرة لدى المستثمرين من مختلف الجنسيات.

كما تناولت تقارير إعلامية أخرى القضية من زوايا مختلفة، من بينها تقرير نشره موقع Al Khaleej Today حول تأخر التسليم رغم اقتراب اكتمال المشروع، بالإضافة إلى تقرير نشرته بوابة الفجر تناول أوضاع المستثمرين وتأثير استمرار التأخير على الملاك الذين ما زالوا ينتظرون استلام وحداتهم منذ أشهر طويلة.

ويؤكد المستثمرون أن سرعة معالجة هذا الملف لا تصب فقط في مصلحة الملاك، بل تسهم أيضًا في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية السمعة المتميزة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، خاصة أن المشروع أصبح محل متابعة من عدد متزايد من المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري.

وفي ختام تصريحاتهم، أعرب الملاك عن ثقتهم في حكومة دبي والجهات التنظيمية والقضائية بالإمارة، معربين عن أملهم في أن تشهد الفترة المقبلة خطوات عملية وملموسة تسهم في إنهاء هذا الملف وتسليم الوحدات للمستثمرين الذين ينتظرون منذ فترة طويلة.