وزير التخطيط يلتقي شركتي إن أي كابيتال وسهل لتعزيز التعاون في تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية

دبي - احمد فتحي في السبت 23 مايو 2026 02:01 مساءً - سمر السيد_ اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أسامة صالح، رئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار الأسبق، رافع صالح، الرئيس التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال بشركة “إن أي كابيتال”، وحازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة “سهل” للمدفوعات الإلكترونية. حضر اللقاء الدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من قيادات الوزارة.

استهدف الاجتماع بحث تعزيز سبل التعاون في مجال تطوير وتيسير منظومة المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، إلى جانب مناقشة تطور استثمارات الجهات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وجهود تعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، باعتباره أحد المحاور الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وأشار د. أحمد رستم إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص للإستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.

التعاون مع الشركات في التكنولوجيا المالية عنصرًا مهمًا لدعم خطط تطوير البنية الرقمية

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعاون الفعّال مع الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) يمثل عنصرًا حاسماً لدعم خطط الدولة الرامية إلى تطوير البنية الرقمية وتحقيق الشمول المالي.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات الحاضرة، لاسيما قطاع المدفوعات الذكية، حرصهم التام على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تسهيل الخدمات اليومية وتعزيز تجربة المستخدمين.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات التوسع في استخدام الحلول الرقمية الحديثة لتسهيل عمليات السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية والعامة، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات التي تقدمها شركة “سهل” في مجال المدفوعات الرقمية، بما يدعم توجه الدولة بقوة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.

