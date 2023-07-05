دعاء لراحة البال وقلة التفكير.. ردد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث مستجاب

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رياض - احمد صلاح - نقدم دعاء لراحة البال وقلة التفكير وهو مستجاب ولا غني عنه طوال اليوم، وذلك لأنه يذلل جميع المصاعب والعقبات والمشاكل التي تقف أمام كل الأشخاص، ويلجأ المسلم إلي الله سبحانه وتعالي للتخلص من الهموم والقلق والخوف والتفكير الزائد.

دعاء لراحة البال وقلة التفكير مستجاب

وسوف نوفر عليك البحث ونقدم لجميع المسلمين دعاء لراحة البال وقلة التفكير، وهو الذي يخلص من القلق وغيرها من المشاكل الذي يعاني منها العديد من الأشخاص ويتم التخلص منها بالدعاء، وهو:

اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارجمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب.

ربّ إنيّ أسألك أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني.

اللهُمَّ أخرجني من حَولي إلى حَولك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوّتك ومن انكساري إلى عزّتك ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك.

اللهُمَّ إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

اللهُمَّ لا تحرمني وأنا أدعوك ، ولا تخيّبني وأنا أرجوك ، اللهمَّ إني أسألك يا فارج الهم ، و يا كاشف الغم ، يا مجيب دعوة المضطرين ، يا رحمن الدنيا ، يا رحيم الآخرة ، ارحمني برحمتك فلا راحم غيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك.

دعاء لراحة البال

ويوجد أيضاً الكثير من الأدعية المخصصة لراحة البال والتخلص من كل المشاكل في الحياة، وهذه الأدعية هي:

اللهُمَّ إنك لا تحمّل نفسًا فوق طاقتها فلا تحمّلني من كَرب الحياة ما لا طاقة لي به ، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب.

اللهُمَّ ارزقني رزقًا لم أتوقعه و خيرًا لم أفكر به و تحقيقًا لأمنيات ظننت يومًا أنها مستحيلة و إستجابة لدعوات أكررها دائمًا ولا تشغل عقلي بما يُقلِقه ولا قلبي بما يُرهِقه يا رب.

يا حيّ يا قيّوم برحمتِكَ أستغيثُ أصلِح لي شأني كُله ولا تَكِلني إلى نفسي طرفة عين.

اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ.

حَسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، 7 مرَّاتٍ.

دعاء تيسير الأمور والفرج اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ.

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من التردِّي و الهدْمِ و الغرقِ و الحرقِ، و أعوذُ بك أن يتَخبطَني الشيطانُ عند الموتِ، و أعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِك مُدْبرًا، و أعوذُ بك أن أموتَ لديغًا.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.