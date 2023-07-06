انت الأن تتابع خبر حيل ذكية لمنع تفتت تحلية البسبوسة أثناء تحضيرها .. ستدهشك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حينما تحضرين تحلية البسوسة في رمضان لا تحتاجين إلى وقت وجهد كبير، حيث ان كل ما تحتاجيه هو معرفة الطريقة الصحيحة المضمونة التي تمنع تفتت البسوسة نهائياً، وتغفل عنها اكثر ربات البيوت وهذه الطريقة هي كالتالي:

1.دهن الصينية بالطحينة أو الزبدة أو الزيت للتأكد من أن حواف البسبوسة تلتصق ببعضها البعض عند التقطيع.

2. يجب حفظ جميع المكونات مثل البيض والزبادي في درجة حرارة الغرفة.

3. أضيفي شراب خفيف، أي شراب مع ضعف كمية الماء مثل السكر. يستخدم القطر الثقيل في الكنافة وأنواع الحلويات الأخرى.

4. اختاري صينية خبز ذات قاع سميك لمنع البسبوسة من الالتصاق بالقاع والتسبب في تفتتها.

5. سخني الفرن قبل خبز البسبوسة واخبزيها على الرف الأوسط لتوزيع حرارة الفرن على السطح بالكامل