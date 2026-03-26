وزير الخارجية يزور مركز "روضة عمر الأنسي" لإيواء النازحين فى بيروت وينقل رسالة دعم مصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 07:27 مساءً - خلال زيارته الحالية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بزيارة أحد مراكز إيواء النازحين "روضة عمر الأنسي".

والتقى عبد العاطى بعدد من الأسر المتضررة، ونقل لهم رسالة دعم ومساندة كاملة من القيادة السياسية والشعب المصري، مشدداً على أن مصر لن تدخر جهداً في الوقوف إلى جانب لبنان لتجاوز هذه الأزمة، مبرزا المساعدات الانسانية التي تم تسليمها للشعب اللبناني، تجسيدا لعلاقة الاخوة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.