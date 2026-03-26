ترامب : حققنا انتصارًا حاسمًا على إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 07:27 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حققت "انتصارًا حاسمًا" على النظام الإيراني، مؤكدًا أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية، وهو ما دفع طهران - بحسب قوله - إلى السعي للتفاوض في ظل ما وصفه بـ"كارثة تواجهها".

وأكد ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية وعدد كبير من المصانع الحربية، إلى جانب إلحاق ضرر كبير بمواقع إنتاج الطائرات المسيرة، مشددًا على أن العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة مكثفة.