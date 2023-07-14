انت الأن تتابع خبر لتغطية كاملة للشعر الأبيض من اول استعمال.. إليكِ المدة المثالية لترك الحناء على الشعر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالرغم من كون شيب الشعر من العلامات الأساسية للشيخوخة والتقدم في السن إلا قد يأتي في وقت مبكر والذي يعتبر مشكلة عامة تواجه النساء والرجال على حد سواء.

و تلجأ الفتيات غالبا إلى وضع صبغات الشعر لإخفاء اللون الأبيض للشعر، بالرغم من التحذيرات المستمرة بما تحمله تلك المستحضرات الكيميائية من أضرار.

لكن وبعيداً عن الصبغات الكيميائية يمكن للحناء أن تغطي الشعر الأبيض وتمنح لوناً ولمعانية للشعر ولربما تقدم فوائد أكثر للشعر.

لكن يبقى التساؤل الذي يحير العديد من النساء اللواتي يشتخدمن الحناء لصبغ الشعر، وهو ما المدة اللازمة لوضع الحناء على الشعر الأبيض للحصول على نتيجة مثالية؟

وللإجابة على ذلك السؤال لابد من معرفة أن مدة وضع الحناء على الشعر الأبيض تتفاوت حسب اللون الذي نريد الحصول عليه.

مع ذلك، فإن المدة الأمثل لترك الحناء على الشعر والحصول على تغطية كافية للشعر الأبيض تتراوح بين ساعة إلى 3 ساعات.