بالفيديو.. تصريحات مثيرة من كريستيانو رونالدو عن لاعبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 12:29 صباحاً - أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، حالة من عدم الرضا تجاه بعض السلوكيات الصادرة عن عدد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين، خاصة ما يتعلق بمنشوراتهم المتكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي يرى أنها لا تعكس الصورة الإيجابية للمسابقة وتؤثر على سمعتها المتنامية.

جاءت تصريحات كريستيانة رونالدو عقب نهاية إحدى المباريات، حيث شدد على أن الأجواء الحالية لا يجب أن تُدار بمنطق التصعيد أو الصدام، موضحًا أن ما يحدث من جدل إلكتروني واعتراضات متواصلة لا يخدم تطور الدوري، بل يضر بمساره التنافسي، وأكد أن كرة القدم تقوم على المنافسة داخل الملعب فقط، وليس عبر منصات التواصل أو تبادل الانتقادات.

وأشار النجم البرتغالي إلى أن بعض اللاعبين يبالغون في الاعتراض على القرارات التحكيمية أو نشر محتوى سلبي عقب المباريات، وهو ما ينعكس بشكل غير جيد على صورة الدوري السعودي الذي يسعى ليكون ضمن أقوى البطولات عالميًا، ولفت إلى أن مثل هذه السلوكيات تحتاج إلى ضبط أكبر من أجل الحفاظ على جودة المنافسة.

رؤية رونالدو لمسيرته الكروية

تحدث رونالدو عن رؤيته لمسيرته الكروية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية من حياته المهنية تقترب من نهايتها، لكنه لا يزال يستمتع بكل لحظة داخل الملعب، سواء في التسجيل أو تحقيق الانتصارات، وأوضح أنه يلعب بدافع الاستمرار في تقديم المتعة لجماهيره عبر الأجيال المختلفة، سواء السابقة أو الحالية أو القادمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هدفه الأساسي في هذه المرحلة هو التتويج بالألقاب، مشيرًا إلى أن طموحه الأكبر يظل قيادة فريقه نحو الفوز ببطولة الدوري، والاستمرار في تقديم أداء يليق بتاريخه الطويل في كرة القدم العالمية.