القمة المصرية تقترب.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 12:29 صباحاً - يترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي مواجهة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في ظل الصراع على لقب البطولة، خاصة مع تقارب المستويات بين الفريقين.

ترتيب الأهلي والزمالك في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا قويًا، سواء لتوسيع الفارق أو تقليصه.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة الموافق 1 مايو، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة تحديد بطل الدوري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك وتردد ON Sport 1 HD

تنقل المباراة عبر قناة ON Sport 1 HD، الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز، عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد 11977، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن اسم المعلق.

التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في مباراة القمة

من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه حسين الشحات، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط أليو ديانج، مروان عطية، وإمام عاشور، بينما يقود الهجوم زيزو، تريزيجيه، وأشرف بن شرقي.

في المقابل، قد يعتمد الزمالك على مهدي سليمان في حراسة المرمى، وأمامه محمد إبراهيم، الونش، حسام عبد المجيد، وبنتايك، وفي الوسط محمد شحاتة، أحمد فتوح، وعبدالله السعيد، بينما يقود الهجوم ناصر منسي، عدي الدباغ، وبيزيرا.