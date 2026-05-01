قائمة مصر في كأس العالم 2026 تقترب من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 12:29 صباحاً - يواصل الجهاز الفني لـمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني "حسام حسن"، وضع اللمسات الحاسمة على ملامح القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، وذلك في إطار خطة إعداد مكثفة يسابق بها الوقت قبل الموعد الرسمي لإعلان القوائم.

قائمة مصر في كأس العالم 2026

يخضع اختيار قائمة "الفراعنة" لجدول زمني صارم حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يتعين على المنتخبات إرسال القوائم النهائية في موعد أقصاه 1 يونيو المقبل، على أن تتضمن ما بين 23 إلى 26 لاعبًا فقط، وفقًا للوائح التنظيمية المعتمدة للنسخة المقبلة من المونديال.

موعد إرسال قائمة مبدئية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم

تفرض لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مرحلة أولية إلزامية قبل ذلك الموعد، إذ يتوجب على المنتخبات المشاركة إرسال قائمة مبدئية موسعة في موعد أقصاه 11 مايو، وتضم ما بين 35 إلى 55 لاعبًا، مع اشتراط وجود أربعة حراس مرمى على الأقل ضمن الاختيارات الأولية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات مكثفة يخوضها المنتخب الوطني تحضيرًا لنسخة تاريخية من كأس العالم 2026، التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، وهو ما يضيف أبعادًا تنافسية أكبر ويزيد من حجم التحديات أمام الأجهزة الفنية في مختلف المنتخبات.

وفي ظل هذه المعطيات، يعمل الجهاز الفني لمنتخب مصر على دراسة جميع الخيارات المتاحة بدقة شديدة، خاصة مع اقتراب حسم القائمة النهائية، حيث تشهد المرحلة الحالية حالة من التقييم المستمر لأداء اللاعبين سواء المحترفين في الخارج أو المحليين.

مستجدات على اختيارات الجهاز الفني

تفرض بعض المستجدات نفسها على اختيارات الجهاز الفني، مثل الإصابات التي لحقت بعدد من العناصر الأساسية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب بروز أسماء جديدة قدمت مستويات لافتة مؤخرًا، ما يفتح باب المنافسة على المراكز داخل الفريق ويجعل عملية الاختيار أكثر تعقيدًا.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة داخل الجهاز الفني لحسم الرؤية النهائية، قبل إعلان القائمة الرسمية التي ستخوض تحدي كأس العالم، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لظهور قوي ومشرف للكرة المصرية في المحفل العالمي.