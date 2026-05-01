الترجي ضد الصفاقسي.. تعادل سلبي مثير في كلاسيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 12:29 صباحاً - انتهت قمة الكلاسيكو التونسي بين الترجي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس على أرضية ملعب "حمادي العقربي برادس"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري التونسي للمحترفين.

تعادل الترجي ضد الصفاقسي اليوم

شهدت مواجهة الترجي ضد الصفاقسي طابعًا تنافسيًا قويًا منذ دقائقها الأولى، حيث حاول كل فريق فرض أسلوبه والخروج بالنقاط الثلاث في صراع مباشر على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

ورفع الترجي الرياضي التونسي بهدذه النتيجة رصيده إلى 57 نقطة ليواصل احتلال المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر النادي الإفريقي الذي خاض بدوره لقاء الجولة أمام مستقبل سليمان.

وفي المقابل وصل النادي الرياضي الصفاقسي إلى النقطة 53 في المركز الثالث، ليبقى حاضرًا بقوة في سباق المنافسة على اللقب قبل 4 جولات من إسدال الستار على الموسم.

ملخص مباراة الترجي والصفاقسي

شهدت المباراة أبرز لحظاتها في الدقيقة 10، عندما ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الترجي بداعي التسلل، ما منح اللقاء مزيدًا من التوتر والندية المبكرة بين الفريقين، كما جاءت الدقيقة 33 لتشكل نقطة تحول محتملة في اللقاء، بعدما أهدر لاعب الترجي توجاي ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير مجريات المباراة، قبل أن ينجح دفاع الصفاقسي وحارسه في الحفاظ على نظافة الشباك والخروج بنقطة ثمينة.

وعلى مدار الشوطين، تبادل الفريقان السيطرة مع أفضلية نسبية للترجي من حيث الاستحواذ، إلا أن الصفاقسي اعتمد على التنظيم الدفاعي المحكم والهجمات المرتدة السريعة التي شكلت بعض الخطورة دون ترجمتها لأهداف.