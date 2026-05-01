بالفيديو.. ضبط مقيمين أثناء محاولة دخول مكة دون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 12:29 صباحاً - تمكنت قوات أمن الحج من ضبط مقيم يحمل الجنسية اليمنية، وذلك لمخالفته الأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء فريضة الحج، بعد قيامه بنقل مقيم آخر من الجنسية نفسها ومحاولة إدخاله إلى العاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح حج رسمي، إضافة إلى محاولة البقاء داخل مكة المكرمة بشكل غير نظامي.

فيديو القبض على يمني حاول الدخول لمكة بدون تصريح حج

أوضحت الجهات الأمنية أنه تم رصد الواقعة ضمن الجهود الميدانية المكثفة التي تنفذها قوات أمن الحج، لضبط المخالفات والتصدي لأي محاولات تهدف إلى دخول المشاعر المقدسة بطرق غير نظامية أو دون استيفاء الاشتراطات المعتمدة، والتي تهدف بالأساس إلى تنظيم موسم الحج وضمان سلامة وأمن الحجاج.

وبعد استكمال إجراءات التحقق والتأكد من المخالفة، جرى إيقاف المقيمين المعنيين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، تمهيدًا لإحالتهما للجهات المختصة لاستكمال ما يلزم من تطبيق العقوبات المقررة.

خطة الأمن السعودي أثناء موسم الحج

تؤكد الجهات الأمنية استمرارها في تنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية خلال موسم الحج، مع التشديد على منع كافة أشكال المخالفات، خصوصًا ما يتعلق بعدم حمل تصاريح الحج الرسمية أو محاولة تسهيل دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وشددت على أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح موسم الحج، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على سير الإجراءات التنظيمية داخل العاصمة المقدسة والمناطق المحيطة بها.