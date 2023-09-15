انت الان تتابع خبر لخضر بريش يفجر مفاجأة صاعقة ويكشف عن سبب طرده من قنوات بي إن سبورت بالدموع هل كانت النهاية المريرة التي لم نتوقعها..اكتشف الحقيقة المدهشة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مفاجأة غير متوقعة، أعلن الإعلامي الجزائري والمعلق الشهير في قنوات "بي إن سبورتس"، لخضر بريش، اعتزاله المهنة بشكل نهائي، وسط إشادة واسعة به لدى الجمهور العربي لكرة القدم.

ودع بريش الملايين من متابعيه على شبكة قنوات بي ان سبورت بكلمات مؤثرة من داخل الاستوديو في الدوحة القطرية.

وقال بريش "أود أن أشكركم جميعا على متابعتكم وثقتكم ودعمكم لي طوال هذه السنوات، وأن أخبركم أن هذه كانت آخر مباراة أعلق عليها في حياتي".

وأضاف: "لقد قررت أن أغلق هذا الفصل من حياتي المهنية، وأن أفتح صفحة جديدة مع عائلتي وأحبائي، فالحياة لا تقف على شيء، وكل شيء له نهاية".

وأضاف لخضر في ختام الأستوديو التحليلي لمواجهات تصفيات كأس أمم أوروبا 2026، أنه "قد يكون هذا الاستديو آخر ظهور له على شاشة المجموعة وأشكر كل زملائي الذين رافقوني في الدوحة وفي إسبانيا".

وخص لخضر بريش الكابتن طارق ذياب بعد عمل مشترك لمدة 12 عاماً، وكان حاضراً في الاستديو، الدولي الجزائري السابق رفيق صايفي المحلل في قنوات "بي إن سبورت".

واصل لخضر بريش بريش توجيه الشكر للسلطات القطرية على الفرصة التي منحوها له للعمل في قناة beIN SPORTS، وأعرب عن امتنانه للمشاهدين الذين رافقوه طوال فترة تغطيتهم.



نشرت مجموعة قنوات "بي إن" تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر تضمنت الفيديو الذي يستعرض مسيرة لخضر بريش وعنونته بعبارة "بعد مسيرة مشرقة، يودع لخضر بريش مقدم قنوات beIN SPORTS المشاهدين برسالة مؤثرة".من هو لخضر بريش؟



بدأ لخضر بريش مسيرته المهنية في عام 1989 في الإذاعة الرسمية والتلفزيون الجزائري العمومي كمقدم أخبار ومعلق ومذيع برامج رياضية.

وفي تصريحات سابقة، أعرب بريش عن شكره للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الذي تعرف عليه منذ عام 1992 عندما كان ولياً للعهد في قطر، واستمرت العلاقة بينهما بعد أن أصبح أمير قطر، وتوطدت العلاقة مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد أن تولى حكم دولة قطر.

وأشار بريش إلى أنه ممتن لثقة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة، الذي وضع ثقته فيه منذ انضمامه لتلفزيون قطر بعد نهائي كأس العالم 1998 بين فرنسا والبرازيل في الفترة بين 1998 و1999.

انضم لقناة MBC في لندن عند إنشائها عام 1991، وبعد سبع سنوات انتقل إلى تلفزيون قطر في عام 1999، ثم انضم إلى قناة أبوظبي الرياضية في عام 2000.

بريش انتقل بعدها إلى قناة الجزيرة الإخبارية عام 2002، ثم انتقل بعد عام إلى قناة الجزيرة الرياضية التي تحولت فيما بعد إلى بي إن سبورت عام 2003.

ولم يكتف بريش بالتعليق على المنافسات الرياضية وتقديم الأخبار الرياضية فحسب، بل قدم أيضًا العديد من البرامج في الاستديوهات وأجرى مقابلات مع بعض الشخصيات الرياضية، خاصة في إسبانيا.

قد قام أيضًا بالتعليق على العديد من الأحداث الهامة مثل كأس العالم 1994 و1998، ودورات الألعاب الأولمبية 1992 و1996 و2000، ورابطة أبطال أوروبا، والبطولات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، بالإضافة إلى العديد من المباريات المحلية والعربية.