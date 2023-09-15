وداعاً والف وداع لأسعار الطاقة الشمسية المكلفة طريقة مجربة وفعالة لعمل طاقة شمسية في المنزل بسهولة فائقة دون اي تكاليف.!

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الرياض - روايدا بن عباس - ازداد استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء للمنازل حول العالم. أصبحت الطاقة الشمسية الحل الأمثل لتوليد الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، على الرغم من تكلفتها البدءية البعض الشيء، إلا أنها توفر الكثير على المدى البعيد.

فيما يلي خطوات عمل طاقة شمسية في المنزل:

1. الحصول على الألواح الشمسية: تعمل الألواح الشمسية على استقبال أشعة الشمس وتحويلها إلى تيار كهربائي مباشر. تتكون الألواح الشمسية من سلسلة من الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون أحادية البلورية أو متعددة البلورات. يفضل استخدام الألواح الشمسية أحادية البلورية لأنها أكثر كفاءة في توليد الكهرباء وتتميز بالمتانة والعمر الطويل. أما الألواح المتعددة البلورات فتتمتع بإنتاجية جيدة وتكلفة أقل.

2. تركيب الألواح الشمسية: يتم تثبيت الألواح الشمسية على سطح المنزل بحيث تتلقى أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس. يتم توصيل الألواح الشمسية بنظام البطاريات والمحولات لتخزين وتحويل الطاقة الشمسية إلى تيار متردد يمكن استخدامه في المنزل.

3. استخدام الكهرباء المولدة: بعد تركيب الألواح الشمسية وتوصيلها بالنظام الكهربائي في المنزل، يمكن استخدام الكهرباء المولدة لتشغيل الأجهزة المنزلية مثل الثلاجة والتلفزيون والمكيفات الهوائية وغيرها.

باختصار، يمكن لأي شخص توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنزل عن طريق استخدام الألواح الشمسية وتوصيلها بالنظام الكهربائي في المنزل. يمكن أن تكون هذه الطريقة مفيدة لتوفير الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء، وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون.

كما ذكرنا سابقًا، تعمل الألواح الشمسية على توليد الكهرباء من نوع تيار مستمر، ولكن أجهزة المنزل تعمل بكهرباء التيار المتردد، لذا يجب تحويل الكهرباء المستمرة التي تولدها الألواح الشمسية قبل إمداد المنزل بها، وهذا يتطلب وجود محول أو إنفرتر.

في معظم المنازل، يتم تركيب محول يعمل على تجميع الطاقة من جميع الألواح الشمسية قبل تحويلها، وتُعرف هذه المحولات أيضًا بـ "المحولات المركزية".

يتم تثبيت المحول على الحائط مع وجود أسلاك تدخل وتخرج منه، حيث تدخل الكهرباء من نوع وتخرج بتيار متردد آخر.

تتجه الكهرباء من المحول إلى اللوحة الكهربائية بجهد 120 فولت أو 240 فولت، ومن هنا يتم توزيعها إلى أجزاء المنزل لتغذية الأجهزة الكهربائية. ويمكن التحويل بين نظامي الشبكة العامة وشبكة الطاقة الشمسية في أي وقت.

عندما يتم إنتاج كمية كهرباء زائدة عن حاجة المنزل، يمكن تخزينها في بطارية للاستفادة منها في حالات الحاجة.

لإعداد نظام طاقة شمسية في المنزل، يجب أولاً اختيار شركة معتمدة في هذا المجال لضمان الجودة وسلامة التركيب. ثم يتم تحديد موقع تركيب الألواح الشمسية، وغالبًا ما يتم تثبيتها على سطح المنزل أو في فناءه.

يتم حساب كمية الكهرباء التي يحتاجها المنزل بناءً على الأجهزة الموجودة فيه، ويتم من خلال ذلك تحديد عدد الألواح الشمسية التي ستحتاجها.

يجب أيضًا تحديد مسار الكابلات وتوثيقها في مخططات لتسهيل عمليات الصيانة في المستقبل.

يجب ربط شبكة الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء المحلية لضمان الاستفادة الكاملة من الطاقة المولدة. ولتحقيق ذلك، يتعين علينا إبلاغ الجهة المسؤولة عن توزيع الكهرباء بنوايانا. وسيتم تركيب عداد تبادلي للفصل بين شبكة الطاقة الشمسية وشبكة الكهرباء المحلية.

علاوة على ذلك، يجب علينا اختيار عدد البطاريات المستخدمة ونوعها وسعتها بعناية. يتم استخدام البطاريات لتخزين الطاقة الزائدة التي تتم إنتاجها من الألواح الشمسية، ويمكن استخدامها في حالة عدم توفر ضوء الشمس. لذلك، يجب اختيار البطاريات ذات الجودة العالية والسعة الكافية لتلبية احتياجاتنا.

تعتبر الطاقة الشمسية حلاً ثورياً في توليد الكهرباء. إنها طريقة مستقلة وخضراء ومتجددة لإنتاج الطاقة، ويمكن بسهولة تنفيذها في المنازل. ومع ذلك، يتطلب تركيب نظام الطاقة الشمسية الاعتماد على خبراء ذوي خبرة واستخدام مواد عالية الجودة لضمان الأداء المستدام على المدى الطويل.