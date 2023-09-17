انت الان تتابع خبر من بينها مصر.. خبير جيولوجي يحذر 6 دول من نفس المصير بعد زلزال المغرب ستنتهي حتماً وقد تمحى جذرياً من الخريطة..؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من احتمالية حدوث زلازل في ست دول بعد زلزال المغرب الذي تنبأ بوقوعه في وقت سابق.

وقد تسبب الزلزال في مقتل آلاف الأشخاص وتدمير العديد من المباني. وقد وصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 2862 شخصاً و2562 مصاباً، بينهم 1404 حالات خطرة.

نشر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس تغريدة على تويتر يوم أمس يتحدث فيها عن الاقترانات الفلكية المتوقعة في الأيام المقبلة. وقد أشار هوجربيتس إلى أنه في اليوم الحالي سيحدث اقتران بين كوكبي عطارد والزهرة، بالإضافة إلى اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. ومن المتوقع أن يحدث تقارب آخر في السادس من سبتمبر بين عطارد والزهرة.

وقد توقع هوجربيتس حدوث هزات أرضية قوية في الخامس والسابع من سبتمبر 2023، بعد أن حذر قبل أسبوعين من وقوع زلزال قد يصل قوته إلى 8 درجات على مقياس ريختر. ويعود سبب هذا التحذير إلى اصطفاف الأرض مع كوكبي المريخ ونبتون، مما يتسبب في تحرك الأرض ببطء بينهما.

وقد أكد هوجربيتس أن الاصطفاف القمري مع كوكبي المريخ ونبتون يمكن أن يؤدي إلى حدوث زلزال قوي، ولكن من الصعب تحديد المنطقة التي ستتعرض للخطر. وقد حذر هوجربيتس أيضًا من احتمالية حدوث هزات ارتدادية في منطقة الزلزال، وخاصة في منطقة غرب البرتغال وإسبانيا وإيطاليا. ونصح السكان في تلك المناطق بأن يكونوا في حالة تأهب.

وأشار العالم الهولندي إلى وجود احتمالية حدوث زلزال في مصر والدول العربية في المستقبل القريب. وأوضح هوجربيتس أنه يوجد نشاط زلزالي في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي من الخريطة، مما يعني أنه من الممكن حدوث زلزال في لبنان والعراق وإيران. وأكد أيضًا أنه يتوقع حدوث زلزال في مصر، نظرًا لارتفاع مستوى النشاط الزلزالي في المنطقة. ولكنه لم يتمكن من تحديد توقيت الزلزال بالضبط، سواء كان في الأسبوع المقبل أم في السنوات العشر المقبلة.

يجدر بالذكر أن العالم الهولندي هوجربيتس حذر من احتمالية حدوث زلزال مدمر في المنطقة، وتحققت توقعاته في السابق عندما ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا في 6 فبراير 2023. وأسفر الزلزال عن وفاة 50 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف.