ضبط عاطل ظهر في مقطع فيديو في حالة عدم إتزان إثر تناول المخدرات في المنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 09:34 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص تبدو عليه علامات عدم الإتزان إثر تعاطيه للمواد المخدرة بالمنوفية. بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) وبحوزته "كمية لمخدر الإستروكس" ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، وأضاف بتحصله عليها من (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز)، تم ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس – سلاح أبيض) .. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.