انت الان تتابع خبر العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تخرج عن النطاق وتكشف توقعاتها الساحقة حول السيسي.. مفاجأة كبرى تصدم المصريين... مالذي سيحدث؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت ليلي عبد اللطيف، الفلكية اللبنانية، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بتوقعاتها الجديدة. تركزت توقعات عبد اللطيف على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أشارت إلى أنه سيفاجئ المصريين بأشياء جميلة.

أشادت بالقفزة الكبيرة التي حققتها مصر في الاقتصاد، وأصبحت الدولة الأولى في العالم العربي من حيث الاقتصاد. وتوقعت أن يتخذ السيسي قرارات مهمة، مثل إطلاق سراح بعض السجناء وتحسين أوضاع الشباب وكبار السن في السجون المصرية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد من خلال تنشيط القطاع الزراعي.

وأشارت إلى أن مصر ستدخل في المستقبل القريب إلى أوساط العالم العربي من خلال التعاون والحوار. قام الرئيس السيسي بزيارة العراق وتركيا ودول أخرى، ومن المتوقع أن تكون اللقاءات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هي الأهم، حيث سيعملان معًا على حل الخلافات العربية وتجاوز الصعوبات التي تواجه تسوية الأزمات العربية.

وتوقعت أيضًا تغيير بعض القوانين المتعلقة بخدمة الناس والمجتمع، وإقامة مشروعات تدعم الشباب، وأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا. كما توقعت أن تدخل مصر عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، وأن تعلن عن حدث طبي غير مسبوق، حيث ستكون الإعلام الدولي والعربي حاضرين لتسليط الضوء على هذا الحدث.