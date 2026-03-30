أخبار اليمن : 89 شهيداً من الحركة الفلسطينية الأسيرة

89 شهيداً من الحركة الفلسطينية الأسيرةأعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة في شهر أكتوبر عام 2023، إلى 89 شهيدا ممن عرفت هوياتهم، بينهم 52 معتقلا من قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس.

وأوضح نادي الأسير في بيان اليوم، أن الشهداء ارتقوا نتيجة جرائم التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الممنهجة، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات، من بينها الحرمان، والسلب، والتنكيل، والإذلال، والاحتجاز في ظروف لا إنسانية تمس الكرامة الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن عددا من معتقلي غزة الذين استشهدوا لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات آخرين جرى إعدامهم ميدانيا، لافتا إلى أن صور جثامين الأسرى ورفاتهم، التي سلمت بعد وقف إطلاق النار، شكلت دليلا على عمليات إعدام ممنهجة خارج إطار القانون.

وأكد أن المرحلة تعد الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، مشيرا إلى أن عدد شهدائها منذ عام 1967 "ممن عرفت هوياتهم" ارتفع إلى 326 شهيدا.

وأضاف نادي الأسير أن عدد الشهداء من الأسرى المحتجزة جثامينهم والمعروفة هوياتهم ارتفع إلى 97 شهيدا، من بينهم 86 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة.