​محافظ القاهرة: ندرس غلق شوارع بوسط البلد أمام السيارات وتحويلها للمشاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 12:34 صباحاً - ​أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة تخطط وتدرس حالياً غلق عدد من شوارع منطقة وسط البلد أمام حركة السيارات فقط وجعلها مخصصة للمشاة ضمن خطة الدولة الشاملة للاستفادة من هذه المناطق التاريخية وتطويرها.

وأوضح المحافظ خلال جولته الميدانية مساء اليوم بمنطقة وسط البلد أن هذا التوجه يهدف لتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية متنوعة وسط هذه المناطق العريقة ومنها منطقة البورصة وغيرها من المواقع الجاري دراستها حالياً بما يعيد لقلب العاصمة رونقها الحضاري ويجعلها متنفساً آمناً للمواطنين والزوار بعيداً عن صخب الزحام المروري

​أعمال تطوير وترميم شاملة لـ 500 عقار تراثي

وكشف محافظ القاهرة خلال الجولة عن استمرار أعمال التطوير الشاملة لكافة عقارات منطقة وسط البلد حيث يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة لترميم العقارات التراثية المتميزة لتشمل كافة العقارات بالمنطقة والتي يصل عددها إلى نحو 500 عقار تقريباً مشدداً على أن عمليات الترميم تتم بأعلى المعايير الفنية للحفاظ على الطراز المعماري الفريد الذي تتميز به القاهرة الخديوية مع العمل على رفع كفاءة الواجهات والإضاءة الجمالية والمداخل بما يضمن استدامة هذه الثروة المعمارية للأجيال القادمة وتحويل المنطقة إلى متحف مفتوح يعكس تاريخ مصر الحديث

​رؤية مستقبلية للطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك

وتأتي هذه التحركات الميدانية بالتوازي مع خطة المحافظة لتبني حلول مستدامة حيث أشار المحافظ إلى دراسة إنارة أعمدة الشوارع والمباني الحكومية باستخدام الطاقة الشمسية في الفترة القادمة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وهي الخطوات التي تتكامل مع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء الحالية والالتزام بمواعيد غلق المحال العامة في التاسعة مساءً مؤكداً أن تطوير وسط البلد لا يقتصر على الشكل الجمالي فقط بل يمتد ليشمل رفع كفاءة البنية التحتية واعتماد نظم إضاءة موفرة وصديقة للبيئة تماشياً مع توجهات الدولة نحو الطاقة الخضراء

​حملات مستمرة لفرض الانضباط بقلب العاصمة

وشدد الدكتور إبراهيم صابر على أن أجهزة محافظة القاهرة تواصل حملاتها الدورية والمكثفة لمتابعة انضباط الشارع والتزام المحال والمولات التجارية بقرارات الغلق الرسمية مع التأكد من خلو ممرات المشاة والشوارع المطورة من أي إشغالات تعيق حركة المواطنين أو تسيء للمظهر العام مؤكداً أن منطقة وسط البلد تحظى بأولوية قصوى في ملف التطوير باعتبارها واجهة العاصمة التاريخية والسياحية مما يستوجب تكاتف كافة الجهود للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال ترميم وتطوير وتجميل