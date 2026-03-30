تعليم القاهرة تعلن استئناف امتحانات شهر مارس غدا وفق الجداول المعلنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 12:34 صباحاً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن استئناف امتحان شهر مارس غدا الاثنين لصفوف النقل بجميع المدارس وفقًا للجداول المعلنة سابقا.

​أكدت محافظة القاهرة أنه تقرر رسمياً ترحيل الامتحان الذي كان مقرراً عقده اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، والذي تم تأجيله نظراً لقرار تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تقرر عقد الامتحان المؤجل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026.

كما تقرر عقد الامتحان المؤجل لطلاب المرحلة الثانوية يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، مع التأكيد على استكمال باقي جدول الامتحانات لبقية المواد كما هو دون أي تعديل.

​قرار بتعطيل الدراسة في كل مدارس العاصمة

​وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد أصدر قراراً رسمياً بتعطيل الدراسة اليوم الأحد 29 مارس، في جميع مدارس العاصمة كإجراء احترازي؛ وذلك استناداً إلى تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت من حالة عدم استقرار جوي تشهدها البلاد.