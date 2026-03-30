أخبار اليمن : صحة لبنان: 1238 شهيداً منذ 2 مارس

صحة لبنان: 1238 شهيداً منذ 2 مارسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 1238 شهيدا، و3543 مصابا.

وذكرت الصحة اللبنانية، في التقرير اليومي حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس حتى 29 مارس الجاري ارتفع إلى 1238، بالإضافة إلى 3543 مصابا.

ويواصل العدو الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، بالإضافة إلى مناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.