عيش الرجولة الساحقة فوق السرير التي تتمناها زوجتك .. خلطة الموز والقرفة السلاح النووي المطلوب في غرفة النوم.. استخدمها بهذه الطريقة وستصبح كالأسد الهائج

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الرياض - روايدا بن عباس - يتفق الخبراء على أن الموز والقرفة من أهم العناصر الطبيعية ذات الفوائد الصحية الكبيرة للجسم البشري.

تحتوي كل من العسل والموز والقرفة على فيتامينات وعناصر يحتاجها الجسم، ومزجها سويًا ينتج أفضل مزيج يصلح للاستخدام في علاج العديد من الأعراض المرضية. فوائد مزيج العسل والقرفة والموز

تؤكد الدكتورة راينا شريف، أخصائية التغذية، أن مزج العسل مع الموز وإضافة القرفة عليهم يصبح مزيجًا شافيًا رائعًا، وهو ما قد يحتاجه الإنسان لتغذية وتقوية الجسم وزيادة الطاقة.

يعتبر العسل والقرفة والموز مزيجًا ممتازًا لزيادة الرغبة الجنسية وتحسين الحالة الإنجابية للرجل والمرأة، كما يساعد في تنظيف الرحم بشكل جيد.

ويعتبر هذا الخليط، وفقًا لرأي رانيا، مزيجًا هامًا لزيادة طاقة الجسم ونموه، وحمايته من مضاعفات سوء التغذية، والأنيميا، والهزال وضعف البنية العامة، بينما تمد سعراته الحرارية الجسم بالطاقة وتساعد على زيادة معدل الجهد البدني تدريجيًا، مما يزيد من الأداء الجنسي ويحسن من معدلاته.

تنصح أخصائية التغذية العلاجية بضرورة تناول هذا المزيج صباحًا أو مساءً في الأسبوع 3 مرات على الأقل، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم، وهرس ثمرة موز ناضجة تمامًا وإضافة رشة من القرفة ملء ملعقة كبيرة، بالإضافة إلى زيادة كمية العسل الأبيض وتناول نصف المزيج المهروس.