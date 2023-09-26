انت الان تتابع خبر تجنبية ده اكبر غلط تعملية... خبيرة طاقة مصرية تصدم النساء هذه الحركة في غرفة النوم تسحب طاقة ازواجكم وتجعلهم عاجزين تماماً!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الخبيرة المصرية في مجال الطاقة، الدكتورة سها عيد، مفاجأة مثيرة حول تأثير وضع زجاجة المياه بجوار السرير أثناء النوم.

وخلال لقاءها مع قناة "صدى البلد"، قالت: "يجب عدم وضع زجاجة الماء بالقرب من السرير أثناء النوم، فهي تحتوي على طاقة تجذب الأدوية والأمراض".

وأوضحت: "عندما نضع زجاجة الماء بجوار السرير، فإننا نخبر العقل الباطن بأن يستيقظ من نومه العميق ويشرب الماء"، مشيرة إلى أن هذا يؤثر سلباً على جودة النوم.

وأضافت: "يجب أن ننام لمدة 7 ساعات بشكل صحي وعميق"، وتابعت: "أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو وجود زجاجة الماء بجوار السرير أثناء النوم".