اكتمال المتأهلين لكأس العالم 2026

اكتمال المتأهلين لكأس العالم 2026اكتملت قائمة المنتخبات الـ48 المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المزمع إقامتها في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

فقد تأهل اليوم منتخبا العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية عبر الملحق القاري إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو القادم، ليكملا قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة الثالثة والعشرين من المونديال.

وفازت جمهورية الكونغو الديمقراطية على جامايكا بهدف في الدقيقة 100، لتحجز مقعدها في البطولة للمرة الأولى منذ عام 1974، فيما تغلب العراق على بوليفيا 2-1 ليصبح آخر المنتخبات المتأهلة.

وللمرة الأولى، تقام نهائيات البطولة بمشاركة 48 منتخبا، وجاءت المجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تشيكيا

المجموعة الثانية: كندا، البوسنة والهرسك، قطر، سويسرا

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، باراغواي، أستراليا، تركيا

المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوراساو، كوت ديفوار، الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد، تونس

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر، السعودية، الأوروغواي

المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، العراق، النرويج

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوزبكستان، كولومبيا

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما.