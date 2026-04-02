أسامة كمال: تصريحات ترامب تحرك الأسواق في دقائق.. واتهامات بالتلاعب والتداول الداخلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 01:27 صباحاً - قال الإعلامي أسامة كمال إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعد مجرد مواقف سياسية، بل تحولت إلى عامل مباشر في تحريك الأسواق العالمية خلال دقائق، في ظل ما وصفه بـ"فصل مستمر من كذبة إبريل".

وأوضح في تصريحات ببرنامجه "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" مساء الأربعاء، أن ترامب يعتمد بشكل كبير على تصريحاته عبر منصاته أو وسائل الإعلام، مؤكدًا أن هذه التصريحات "بقت بتحرك الأسواق بشكل مباشر وسريع جدًا"، وهو أمر ممتد منذ ولايته الأولى.

وأشار إلى أن أي تصريح يتعلق بإيران، سواء عن مفاوضات أو تهدئة أو حتى اقتراب نهاية الحرب، ينعكس فورًا على أسعار النفط والبورصات العالمية، لافتًا إلى أن التأثير يحدث أحيانًا خلال دقائق معدودة.

واستشهد بتقرير لوكالة رويترز كشف أن متداولين وضعوا رهانات بقيمة 500 مليون دولار على انخفاض أسعار النفط قبل تصريحات لترامب بنحو 15 دقيقة فقط، أعقبها إعلان عن "محادثات جيدة جدًا" مع إيران وتأجيل ضرب منشآت الطاقة، ما أدى إلى تراجع النفط بنسبة 15% وارتفاع قوي في البورصة الأمريكية.

وأضاف أن هذه الوقائع تثير تساؤلات حول احتمال وجود "تداول داخلي" أو تسريب معلومات مسبقة، مشيرًا إلى ظهور اتهامات بـ"التلاعب المتعمد بالأسواق".

وأكد أن نفس النمط يتكرر في سوق الأسهم، حيث ترتفع الأسواق فور صدور تصريحات إيجابية، حتى وإن نفت إيران وجود مفاوضات، ما يعني أن "التصريح نفسه—even لو مش دقيق—كفاية يغير اتجاه السوق".

كما أشار إلى تصريحات لترامب حول استفادة الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات ترسل إشارات مباشرة للمتعاملين في الأسواق.

ولفت كمال إلى أن هذه القضية لم تعد محل نقاش إعلامي فقط، بل امتدت إلى دوائر سياسية، حيث طالب عدد من أعضاء الكونجرس، بينهم إليزابيث وارن وألكساندريا كورتيز، بفتح تحقيق رسمي.

وتطرق إلى واقعة أخرى، نشر فيها وزير الطاقة الأمريكي تغريدة بشأن مرافقة ناقلة نفط في مضيق هرمز، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 84 مليون دولار خلال 10 دقائق، قبل حذفها لاحقًا، وهو ما دفع مجلة فورتشن لوصف المشهد بأن "ضباب الحرب يأتي من البيت الأبيض".