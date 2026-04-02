مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم ليلى علوي بجائزة إيزيس للإنجاز

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم النجمة ليلى علوي ومنحها جائزة إيزيس للإنجاز، في حفل افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان، التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، تقديرا لموهبتها الكبيرة ومشوارها السينمائي الطويل والحافل بالأعمال المهمة.

وأكدت إدارة المهرجان أن تكريم النجمة ليلى علوي، هو بمثابة تكريم لعطاء طويل ومتواصل لفنانة منحت أجمل سنوات عمرها للفن السابع، حيث قدمت خلال مشوارها السينمائي الطويل مجموعة كبيرة من الأفلام التي إنحازت لقضايا المرأة وعبرت من خلالها ببراعة عن المجتمع المصري بمختلف طبقاته الاجتماعية.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن عطاء ليلى علوي على شاشة السينما تضمن عشرات الأفلام، بعضها يعتبر من أهم ما أنتجته السينما المصرية خلال السنوات الماضية والتي تعاونت خلالها مع نخبة من المخرجين.

وشددت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على أن مسيرة النجمة ليلى علوي كانت زاخرة بالأعمال المهمة أيضا مجال الدراما التليفزيونية، حيث تألقت في العديد من المسلسلات التي مازالت محفورة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي، كما تألقت على خشبة المسرح في العديد من العروض الجماهيرية الناجحة.

من جانبها قالت النجمة ليلى علوي: أنا فخورة جداً بهذا التقدير من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، هذا المهرجان الذي إستطاع في وقت قصير أن يحجز لنفسه مكانة متميزة، كما أن التكريم في مدينة أسوان العريقة، التي تفيض بالجمال والتاريخ، يمنحني شعوراً استثنائياً بالامتنان.

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام، تحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.