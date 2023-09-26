انت الان تتابع خبر تفاصيل مقرفة للغاية ستصيبك بالقشعريرة: أم تسمح لابنتها الصغيرة بالزواج من أخوها .. وفي ليلة الدخلة كانت صدمة العمر التي صعقت الأم واوقعتها ارضاً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تم اكتشاف أمر مذهل في حفل زفاف في الصين، حيث تبين أن زوجة العريس كانت في الواقع ابنة العروس. وفقًا للتقارير، تمكنت الأم من التعرف على ابنتها التي فقدتها منذ سنوات عديدة عن طريق خاتم يد العروس في يوم الحفل.

خلال الحفل الذي أقيم في 31 مارس في مدينة سوتشو الصينية، لاحظت والدة العريس أن خاتم يد خطيبته يشبه تمامًا تلك التي كانت لدى ابنتها المفقودة. كانت الابنة قد فُقدت عندما كانت صغيرة ولم تتلقى أي أخبار عنها منذ ذلك الحين. شعرت الأم بالإثارة والشك، فقد اقتربت من والدي العروس للاستفسار عما إذا كانت الشابة قد تبنيتها. وصدم الزوجان من هذا السؤال، حيث كانا يحتفظان بهذا السر لسنوات طويلة في العائلة.

تبين أن الابنة قد تم تبنيها قبل حوالي 20 عامًا عندما وُجدت بالقرب من الطريق. وعندما اكتشفت الحقيقة، لم تتمكن العروس من إخفاء دموعها وأكدت أن لقاء والدتها البيولوجية كان أكثر سعادة من الخطوبة نفسه.

شوهدت العروس ووالدتها البيولوجية وهما يبكيان ويحتضنان بعضهما البعض خلال هذا اللقاء المفاجئ، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز نيوز". تمت مراسم حفل الزفاف بنجاح بعد أن أكدت الأم أنها قد قررت تبني ابنها. وقد اتخذت هذا القرار بعدما فقدت الأمل في العثور على ابنتها البيولوجية. وبالتالي، فإن الزوجين لا يرتبطان بأي صلة قرابة.