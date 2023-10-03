اكتشاف البئر النفطية العملاقة التي ستجعل هذه الدولة الفقيرة أغنى من المملكة السعودية وأقوى من أمريكا.. هل تعرف أين توجد!!

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية في تقرير جديد عن البلد الذي يحتل المرتبة الأولى في احتياطي النفط حول العالم. ووفقًا للتقرير، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة إنتاج النفط الخام عالميًا، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، وروسيا في المركز الثالث.

وعند الحديث عن أكبر منتجي النفط في العالم، تتصدر القائمة دول مثل إيران والكويت والعراق والصين والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وكندا. ومع ذلك، فإنها لا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية على مستوى العالم.

وفي ضوء البيانات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يتبين أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يقدر بحوالي 303 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج. وتصل إنتاجية فنزويلا اليومية إلى حوالي 700,000 برميل من النفط الخام، وهو رقم أقل بكثير من إنتاج الدول الرئيسية الأخرى حول العالم.

وعلى الرغم من أن فنزويلا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث الاحتياطيات النفطية، إلا أن إنتاجها لا يتناسب مع هذه الاحتياطيات. فبحسب بيانات أوبك، فإن إنتاج فنزويلا اليومي من النفط الخام يشكل فقط 1٪ من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2021.

أشارت صحيفة "El Orden Mundial" إلى أن فنزويلا لم تنتج سوى 1٪ من إجمالي النفط الخام المباع عالميًا في عام 2021، على الرغم من احتلالها مرتبة متقدمة في مجال الاحتياطيات النفطية. في الآونة الأخيرة، قامت إدارة الرئيس جو بايدن بمنح شركة "شيفرون" إذنًا لبدء محادثات مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية، بهدف تحديد شروط عملياتهما المستقبلية.