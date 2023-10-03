انت الان تتابع خبر جوزك هيرجع عريس عشريني ويموت عليكي.. امزجي القرنفل مع زيت الزيتون وضعية كل ليلة قبل النوم علي هذه المنطقة من جسمك والنتيجة التي ستظهر على جسمك غير متوقعة..!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تبحث الكثير من النساء عن وصفات لتطويل وتكثيف الشعر والحفاظ على البريق في نفس الوقت.

ومن بين المكونات الهامة التي يمكن استخدامها للحفاظ على صحة الشعر والبريق هي القرنفل وزيت الزيتون. يعتبر القرنفل من المكونات الهامة جداً سواء على الجسم أو الشعر، ويمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون. ويعد زيت الزيتون أيضاً من المرطبات القوية جداً سواء لصحة الجسم أو الشعر.

طريقة التحضير

لتحضير هذه الوصفة، يتم خلط كمية من زيت الزيتون مع بضع حبات من القرنفل في مقلاة على نار هادئة، ويتم تحريك المزيج بشكل مستمر. بعد ذلك، يتم ترك المزيج ليبرد ويصفى، ويمكن استخدامه على البرشة والشعر يعتبر القرنفل من المكونات المهمة جداً للشعر، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويساعد في تقوية الجذور وتحسين النمو.ويعتبر زيت الزيتون من المرطبات القوية جداً للشعر، حيث يحتوي على فيتامينات وأحماض دهنية مفيدة للشعر، ويساعد في تقوية الشعر وحمايته من التلف.

الخطوات

يتم تحضير هذه الوصفة بإحضار عيدان من القرنفل وطحنها جيداً، ثم يضاف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وتخلط المكونات جيداً بعد ذلك، يتم إضافة ملعقة صغيرة من النشا ويتم التقليب حتى يتجانس المزيج يتم وضع هذه الوصفة على الشعر، وخاصةً الفروة، من الجذور حتى الأطراف.

تتم ترك الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم غسلها جيداً. يمكن استخدام هذه الوصفة على البرشة والجسم أيضاً. بعد استخدام هذه الوصفة، سوف تحصلين على نتائج مدهشة خلال شهر واحد. يمكن استخدام هذه الوصفة بسهولة في المنزل لتحسين صحة الشعر وإضفاء البريق عليه. كما يمكن استخدامها أيضاً على الجسم والبرشة.في اقل من 25 دقيقة فقط يختفي الشيب ولن يعود نهائي... وصفة جبارة وفعالة لصبغ الشعر الأبيض والعنيد في المنزل بدون خسارة او اي مجهودفي البداية، يتم سكب الماء في وعاء ووضعه على النار حتى يبدأ في الغليان. ثم يتم إضافة الشاي الأسود إلى الماء المغلي ويترك لمدة 5 دقائق ليتم استخلاص النكهة العطرية للشاي. بعد ذلك، يتم تصفية الشاي ووضعه في وعاء آخر للتبريد.

بعد ذلك، يتم غسل الشعر بشكل جيد باستخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر. ثم يتم وضع الشاي الأسود على الشعر وتدليك فروة الرأس بلطف لضمان توزيع الشاي بالتساوي. يترك الشاي على الشعر لمدة 15-20 دقيقة ليتم امتصاصه بشكل جيد.بعد ذلك، يتم شطف الشعر بالماء الفاتر لإزالة الشاي وتجنب ترك بقايا الشاي على الشعر. يمكن تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

من خلال استخدام هذه الوصفة الطبيعية، يمكن استعادة لون الشعر الأسود الطبيعي وإخفاء الشعر الأبيض بشكل فعال وآمن دون أي تأثير سلبي على الشعر. إن الشاي الأسود غني بالمركبات الطبيعية التي تعزز صحة الشعر وتحافظ على لونه الأسود الجميل.لإعداد الشاي الأسود، يمكن استخدام وعاء كبير ويتم إضافة الماء العادي إليه. يتم تسخين الوعاء الذي يحتوي على الماء على لهب منخفض لبضع دقائق حتى يصل الماء إلى نقطة الغليان. بعد ذلك، يتم وضع أوراق الشاي الأسود في الوعاء ويترك الماء يغلي مع الشاي لبضع دقائق ليتم استخلاص النكهة بشكل كامل.

بعد ذلك، يتم تصفية ماء الشاي الأسود في وعاء منفصل باستخدام مصفاة لإزالة أي شوائب أو بقايا من الشاي. يمكن استخدام هذا الماء لغسل الشعر وفروة لغسل الشعر وفروة الرأس، يجب استخدام أي شامبو خالٍ من السلفات لتجنب تجفيف الشعر. يتم صب ماء الشاي الأسود على جميع أجزاء الشعر وفروة الرأس ببطء وتدليكه بلطف لضمان تغطية الشعر بالشاي بالتساوي.

يترك الشاي الأسود على الشعر لبضع ساعات حتى يجف بشكل طبيعي. بعد ذلك، يتم غسل الشعر وفروة الرأس بالماء الفاتر لإزالة الشاي وتجنب ترك بقايا الشاي على الشعر

باستخدام هذه الوصفة الطبيعية بانتظام، يمكن تحقيق نتائج مذهلة في استعادة لون الشعر الأسود الطبيعي وإخفاء الشعر الأبيض بشكل فعال وآمن. إنها طريقة بسيطة وفعالة للعناية بالشعر والحفاظ على جماله وصح

يتم استخدام هذا العلاج مرتين في الأسبوع بانتظام حتى يتحول جميع الشعر الرمادي إلى اللون الأسود بشكل طبيعة

ماسك الشاي الأسود والأمل

المكونات:ملعقة صغيرة من مسحوق الأملا

- نصف ملعقة صغيرة من الحناء

- ملعقة واحدة من الشاي الأسود

- زهرات القرنفل

- نصف ملعقة صغيرة من بذور الحلبة

- كوب من الماء

الطريقة:

أولاً، يتم وضع جميع المكونات المحددة في وعاء صغير وخلطها جيدًا معًا.

يتم ترك الماسك على الشعر الأبيض لمدة لا تقل عن 6 إلى 8 ساعات للحصول على اللون المناسب للشعر.

إذا كنت ترغب في الحصول على لون أكثر قتامة، فمن الأفضل ترك الخلطة على الشعر طوال الليل.

إذا كان لديك شعر جاف ومجعد، يجب عليك إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز إلى محلول الشاي الأسود في وعاء. بعد ذلك، قم بغسل شعرك جيدًا باستخدام الشامبو العادي وضع محلول الشاي الأسود على شعرك وفروة رأسك. اترك الشاي الأسود على شعرك لمدة 10 إلى 15 دقيقة. أخيرًا، اشطف شعرك بكمية صغيرة من الماء بلطف. يجب استخدام هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع بانتظام لتحقيق النتائج المرجوة.

أما بالنسبة لماسك الشاي الأسود والصبار، فتحتاج إلى ملعقة صغيرة من جل الصبار ونصف ملعقة من العسل وملعقة كبيرة من الشاي الأسود وأربع قطرات من زيت اللافندر. قم بتحضير زجاجة رذاذ نظيفة وأضف جميع المكونات المذكورة سابقًا. بعد ذلك، أغلق الزجاجة ورجها جيدًا لبضع مرات. ثم، استخدم رذاذ الشاي الأسود على شعرك قبل الاستحمام. رش المستحضر بالتساوي على شعرك وفروة رأسك. الآن، قم بلف شعرك وتغطيته بالكامل باستخدام قبعة بلاستيكية. اترك المستحضر على شعرك لمدة 5 إلى 6 دقائق. ثم اغسل شعرك بالماء العادي واستخدم الشامبو والبلسم. يفضل أيضًا استخدام شامبو وبلسم خالي من الكبريتات.