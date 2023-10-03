انت الان تتابع خبر عن خلطة شعبية تساعد في التخلص من الهالات السوداء على الركب وتحت العيون والأباط!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الدكتور جابر القحطاني عن وصفة بسيطة للتخلص من الهالات السوداء التي تظهر في مناطق مختلفة من الجسم، وذلك باستخدام نبات عشبي شائع.

وقال خلال مقطع فيديو متداول : " الهالات السوداء تظهر أسفل العينين وفي الأباط، والركب، والمناطق الحساسة"، مضيفا أنه تم التوصل إلى مستحضر جيد لإزالتها.

وأوضح أن المستحضر هو الكركم، ومضى قائلا: " يتم استخدام ملعقتين من الكركم الناعم ويوضع داخل علبة فازلين صغيرة، ويخلط جيدا حتى يصبح الخليط أشبه ب "المرهم".

وأضاف: "توضع هذه الخلطة على مناطق الهالات السوداء، وتترك إلى الصباح ثم تغسل بالماء الدافئ والصابون"، وتابع: " يكرر ذلك عند النوم والاستمرار في اتباع هذه الطريقة حتى تختفي الهالات السوداء".