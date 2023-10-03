انت الان تتابع خبر"مستشفى كاملة".. أقوى عشبة طبيعية على الإطلاق تخفض نسبة السكر في الدم فوراً وأفضل مليون مرة من ابر الانسولين.. تعرف عليها وودع حرمانك واوجاعك! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -كشف الدكتور جابر القحطاني، خبير العقاقير الطبية، عن أهم الأعشاب التي تساعد في خفض مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين.

وأكد الدكتور القحطاني خلال لقائه في برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، أن مستحضر جاكاس هو أحد أفضل العلاجات لمرض السكري، ولكن يتم استيراده من الخارج.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن هناك نباتًا آخر يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم بنسبة كبيرة ويعالج العديد من الأمراض، وهو الحلبة. وقال "الحلبة تحتوي على فوائد لا تحصى، لكن يعيبها الرائحة القوية. كانت تستخدم رسميًا في علاج مرض السكري وتساهم في خفضه بشكل لا يمكن تصوره".

وأوضح الدكتور القحطاني أن الحلبة يمكن شراؤها كمستحضر يباع في الصيدليات على شكل حبوب، ويتم تناول 3 أقراص يوميًا بعد كل وجبة، وتفيد لمرضى هشاشة العظام وغيرها من الأمراض، ويصفها بأنها "مستشفى كاملة".وأشار الدكتور القحطاني أيضًا إلى أن هناك أعشابًا أخرى تساعد في خفض مستوى السكري، مثل القرفة والكركديه والبرشومي (التين الشوكي) والقرع المر.