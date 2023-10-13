تسبب الموت المفاجئ" ... استشاري امراض القلب الشهير يحذر النساء والرجال من شرب القهوة بعد هذا المشروب

انت الان تتابع خبر تسبب الموت المفاجئ" ... استشاري امراض القلب الشهير يحذر النساء والرجال من شرب القهوة بعد هذا المشروع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب بكلية الطب بجامعة الملك سعود، من خطر خلط مشروبات الطاقة بالقهوة، لما لذلك من آثار ضارة على القلب.وقال النمر لصحيفة "القبس" الكويتية: "هذا الخليط يعرض الشباب لمستوى عالٍ من الكافيين، وكما أن الكافيين بشكل عام له فوائد، إلا أن له مضاعفات كبيرة، لذا يجب أن يتم تناوله وفق الحدود المسموح بها دوليًا".

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الحد الآمن من الكافيين للبالغين يصل إلى 400 ملجم يوميًا.

بينما لا تشجع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على استهلاك الكافيين للأطفال دون سن 12 عامًا،

وتوصي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا بألا يزيد استهلاكهم للكافيين على 100 ملجم.مضاعفات صحية خطرة

وفسر النمر هوس الشباب بخلط القهوة بمشروبات الطاقة بأنه الهدف منه زيادة التركيز والنشاط، وظنًا منهم أن ذلك سيوفر لهم الإحساس بالنشوة ويحسن المزاج، ولكن ذلك يحدث بشكل مؤقت مقابل مضاعفات صحية خطرة قد تصل إلى الموت المفاجئ بسبب السكتات القلبية.

وأوضح أن الكافيين له القدرة على تثبيط عمل انزيم من شأنه رفع نشاط الطاقة بالجسم ولكن بشكل مؤقت، وفرط الاستهلاك يؤدي إلى الكثير من المضاعفات بسبب المبالغة في تحفيز القلب، فيسبب ما يلي:

- ارتفاع نبضات القلب.

- تقلصات قوية بعضلة القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.

- تزيد احتمالية السكتات القلبية.

مادة الكافيين

وحذر من أن مادة الكافيين هي من أكثر المواد التي يتم الإدمان عليها على وجه الأرض.

لذا نصح بأنه يجب ألا يتعدى استهلاك الكافيين في اليوم الواحد الـ 300 ملجم (أي ما يعادل 3 أكواب قهوة عادية باليوم أو 8 فناجين صغيرة من القهوة العربية)، خاصة بين الشباب؛ لأن الزيادة على هذه النسب تتسبب في زيادة نسب التسمم في الجسم الذي بدوره يؤدي إلى التشنج وتوقف عضلة القلب.

وأشار النمر إلى أن بعض الدراسات أثبتت أن استهلاك 100 ملجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم يزيد من احتمالية الوفاة %50 بالإضافة إلى الكثير من مضاعفات تناول مشروبات الطاقة بشكل مستمر، مثل:

1- تآكل الأسنان.

2- تقرحات والتهابات جدار المعدة.

3- ارتجاع المريء.

4- السمنة.

5- الإصابة بالسكري2.

6- ارتفاع الكوليسترول.

وأكد النمر، أن الكثير من الدراسات أثبتت أن خلط مشروبات الطاقة بالكافيين الموجود بالقهوة قد يؤدي إلى الموت المفاجئ نتيجة الجلطات القلبية، بسبب الجرعات الزائدة من الكافيين خاصة لمن لديه أمراض قلب سابقة أو استعداد وراثي وهو لا يدري بحالته.عوامل الخطر

وأشار إلى أن أمراض القلب ترتفع حول العالم بشكل كبير ولكن الملحوظ في الخليج العربي أنها تظهر في أعمار صغيرة بسبب انتشار عوامل الخطورة بين الشباب.

وقال: "من عوامل الخطر ارتفاع نسب الإصابه بالسكري في مجتمعاتنا، حيث تعدت الـ 25%، وكذلك ارتفعت قابلية الإصابة بالسكري من النوع الثاني إلى 50% وارتفاع الضغط 32% والكوليسترول 45% والتدخين 20%، لذلك احتمالية أمراض القلب عند الشباب تكون عالية".

وأضاف: "50% من مرضى الضغط المرتفع لا يعلمون أنهم مرضى ضغط، ورغم أن أغلب أسباب أمراض ضغط الدم تكون وراثية، لكن هناك أسباباً ثانوية في ارتفاعه مثل نشاط الغدة الدرقية والحمل وبعض الأمراض الأخرى، ولكن مشروبات الطاقة والكافيين تزيد الأمر سوءًا".