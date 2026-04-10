نعرض لكم الان تفاصيل خبر توتال إنرجيز: تضرر مصفاة ساتورب في السعودية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 07:06 مساءً - _ قالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط اليوم الجمعة إن إحدى وحدات المعالجة ​في مصفاة ساتورب في السعودية تعرضت لأضرار بعد حدوث ‌وقائع خلال ليل الثلاثاء وحتى الأربعاء، مما دفع الشركة إلى إغلاق الوحدات في إجراء احترازي من ​أجل السلامة.

وانخفضت طاقة إنتاج النفط في ​السعودية بنحو 600 ألف برميل يوميا عقب ⁠هجمات استهدفت منشآت الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء ​السعودية أمس الخميس، نقلا عن مصدر مسؤول ​في وزارة الطاقة، أن تدفق النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب انخفض بنحو 700 ألف برميل يوميا.

ويمثل ​هذا الخط، الذي قالت إنه ​تعرض لهجوم إيراني بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق ‌لوقف ⁠إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حاليا منفذ التصدير السعودي الوحيد المتاح للنفط الخام.

وتعالج مصفاة ساتورب الموجودة بمدينة الجبيل في المنطقة ​الشرقية بالسعودية ​465 ألف ⁠برميل من النفط الخام يوميا، ما يجعلها أحد أكبر منصات ​التكرير في العالم. وتمتلك شركة أرامكو ​السعودية ⁠العملاقة 62.5 بالمئة من ساتورب، بينما تمتلك توتال إنرجيز 37.5 بالمئة منها.

وقالت توتال ⁠إنرجيز ​إنها تجري تقييما لآثار تلك الوقائع ​على عمليات المصفاة، وإنه لم يجر الإبلاغ عن وقوع إصابات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتال إنرجيز: تضرر مصفاة ساتورب في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.