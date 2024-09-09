انت الأن تتابع خبر يمنع فقدان الذاكرة ويساعد في حماية خلايا الدماغ وتعزيز التواصل بينها.. ليس اليقطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كما نهتم بصحة بقية أجزاء جسمنا، يجب علينا أن نراعي صحة دماغنا أيضًا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتذكر والتفكير السليم.

تحتوي بعض الأطعمة

على مكونات غذائية محددة تساهم في صحة الدماغ، مثل الأحماض الدهنية أوميغا 3 ومضادات الأكسدة والفيتامينات، هذه المكونات تساعد في حماية خلايا الدماغ وتعزيز التواصل بينها، مما يسهل تشكيل اتصالات جديدة.

من الطعام المعروف بفاعليته في دعم صحة الدماغ، والذي يحتوي على الأوميغا 3، السلمون وبذور اليقطين. لكن القليل من الناس يعرفون أن التوابل الشائعة المستخدمة في المأكولات الآسيوية، مثل الزعفران، تعتبر حليفًا ممتازًا أيضًا في هذا الصدد.

ما هي فوائد الزعفران للدماغ؟