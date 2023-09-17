الجوازات السعودية توضح شروط القبول للمقيمين في المملكة حتى لا يتم رفض طلب تمديد تأشيرة الزيارة

الرياض - محمد الاطلسي - قامت الجوازات السعودية بالإعلان عن تمديد الإشارة في المملكة العربية السعودية، حيث إنَّ ذلك يندرج تحت الإجراءات الرسمية الخاصة بها، ويتم تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة بصورة صحيحة من أجل الحد من فرص رفض الطلب، والتي يلجأ لها الكثير من أجل المحافظة على حق القدوم.

مع العلم أن التمديد يكون من خلال منصة أبشر الإلكترونية ويتم قبل موعد الانتهاء بحوالي أسبوع، ويوجد غرامة مالية يتم فرضها بعد الانتهاء من تأشيرة الزيارة بحوالي 3 أيام، ويذكر أن طريقة التجديد تتم عن طريق الخدمات الإلكترونية بعد الدخول لأبشر، وبعدهم يتم النقر على أيقونة الجوازات ومن ثمَّ اختيار تمديد تأشيرة الزيارة وكتابة رقم الحدود الذي يتبع للمواطن.

بعدها يتم إرسال صورة من جواز السفر الخاص بالمواطن وكذلك صورة من هوية الزائر، وتسديد كافة الرسوم الخاصة لتمديد التأشيرة، وفي النهاية يتم إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم جوال الشخص المستفيد ويجب أن تكون متضمنة رسالة قبول طلب التمديد.