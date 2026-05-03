الشباب والرياضة تعيد تشكيل منظومتها.. تعيين قيادات جديدة للتحول الاستراتيجي وتطوير مراكز الشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 12:30 صباحاً - أصدر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قرارين بتعيين كل من الدكتور حسن مصطفى مساعدًا للوزير للتحول الاستراتيجي والاستدامة، والدكتور مصطفى زمزم مساعدًا للوزير لتطوير مراكز الشباب والتنمية المجتمعية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو دعم مسارات التطوير المؤسسي وتعزيز دور الشباب في التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

ويأتي تعيين الدكتور حسن مصطفى لدعم مسار التحول الاستراتيجي وتعزيز الاستدامة داخل الوزارة، وهو من الكفاءات البارزة في المجال، حيث يشغل منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CSR Egypt، ويمتلك خبرات واسعة في ريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، كما شغل سابقًا منصب مساعد وزير التضامن الاجتماعي، وله سجل أكاديمي وبحثي في مجالي التنمية المستدامة وإدارة الأزمات.

كما شمل القرار تعيين الدكتور مصطفى زمزم لدعم تطوير مراكز الشباب وتعزيز دورها المجتمعي، وهو من القيادات البارزة في العمل الأهلي، ويمتلك خبرات في إدارة المبادرات التنموية وبناء الشراكات، ويشغل عددًا من المناصب أبرزها رئاسة مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعضويته بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب مشاركته في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الوزارة أن القرارين يهدفان إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتوسيع دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع ودعم خطط التنمية المستدامة.