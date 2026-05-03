منتخب الناشئين يرفع درجة الاستعداد القصوى قبل موقعة أمم أفريقيا بالمغرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 12:30 صباحاً - بدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، المرحلة الأخيرة من تحضيراته لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها في المغرب يوم 13 مايو الجاري، وذلك على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين والجهاز المعاون راحة كاملة أمس الجمعة، لإعادة الشحن البدني والذهني قبل الدخول في المرحلة الختامية من الإعداد، والتي انطلقت اليوم بتدريبات قوية ومكثفة، شهدت اهتمامًا كبيرًا بالجانبين البدني والتكتيكي.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب الناشئين على القائمة الأساسية التي ستخوض البطولة، حيث من المقرر سفر البعثة إلى المغرب يوم 8 مايو الجاري، استعدادًا للمشاركة في البطولة القارية التي تنطلق منتصف الشهر نفسه.

ويختتم المنتخب استعداداته بخوض مباراة ودية قوية أمام فريق الزمالك مواليد 2005، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد سلسلة من المباريات الودية الدولية التي خاضها الفريق، ونجح خلالها في تحقيق الفوز على منتخب الجزائر في مباراتين، إلى جانب التعادل أمام منتخب اليابان، في نتائج تعكس جاهزية الفريق للبطولة.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا، في مجموعة قوية تنتظر منافسة مثيرة على بطاقات التأهل.