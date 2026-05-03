برشلونة يقترب خطوة جديدة من لقب الليغا

برشلونة يقترب خطوة جديدة من لقب الليغاأحرز برشلونة هدفين خلال آخر 10 دقائق من مباراته أمام مضيفه أوساسونا ليفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة 34 يوم السبت ويصبح بحاجة إلى نقطة واحدة للتتويج بالدوري الإسباني "الليغا" رسمياً.

وبدا أن المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، إذ لم يظهر متصدر الدوري الإسباني بشكل جيد أمام مضيفه لكن تغير كل شيء في آخر 10 دقائق بعدما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 81 ثم أضاف البديل فيران توريس الهدف الثاني بعد 5 دقائق، قبل أن يقلص راؤول غارسيا النتيجة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 88 نقطة في الصدارة بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف والذي يلاقي إسبانيول يوم الأحد، إذ أن تعثر الأخير بالخسارة أو التعادل يعني تتويج برشلونة بالبطولة رسمياً.

ويمكن لبرشلونة حسم بطولة الدوري الإسباني في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الجولة المقبلة يوم الأحد العاشر من مايو على ملعبه "سبوتيفاي كامب نو".

وفي باقي المباريات، فاز أتليتكو مدريد على فالنسيا 2 ـ صفر، وفياريال على ليفانتي 5 ـ 1، وأتليتك بلباو على ألافيس 4 ـ 2.