السعودية تلغي هذه التأشيرة رسميا على جميع المستفيدين .. وتكشف عن البديل!

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت السعودية عن إطلاق مبادرة جديدة وهي إلغاء لاصق التأشيرة على جواز السفر والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية في قراءة بياناتها وذلك عبر رمز الاستجابة السريعة QR.

ونون الخارجية السعودية أنه تم تفعيل هذا الإجراء في بعض الدول التي منها: “مصر، الإمارات، الأردن، بنغلاديش، الفلبين، اندونيسيا، الهند”، وتأتي كمرحلة أولى للتفعيل

وبينت الوزارة أن هذه الخدمة قد تفعليها من اليوم الخميس، وتكون بالتقدم إلى طلب تأشيرة المرور للزيارة عبر المنصات الإلكترونية الخاضعة للخطوط الجوية السعودية، وكذلك طيران ناس، وقد سمحت كذلك بتمريرها إلى منصة التأشيرة في وزارة الخارجية، من أجل معالجة التأشيرة الرقمية وإصدارها بشكل فوري وإرسالها كذلك للمتقدم عبر البريد الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة الإستراتيجية 2030 عبر تطوير وتعزيز مكاناتها بين الدول، إضافة إلى الاستفادة الكاملة من موقعها الاستراتيجي المميز الرابط بين القارات