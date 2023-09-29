في السعودية : عائلة فتحت شنطة الخادمة قبل سفرها فأكتشفت مفاجأة صادمة لم تخطر على بال أحد!! اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعائلة سعودية تقوم بعرض مجموعة من المقتنيات الثمينة التي وجدتها في شنطة خادمة فلبينية كانت تعمل لديها.

ويظهر في الفيديو قيام بعض أفراد العائلة بعرض المقتنيات الثمينة المتواجدة داخل الشنطة وذلك بعد سفر الخادمة ونسيانها لهذه الشنطة.

وفور فتح الحقيبة تفاجأ أفراد العائلة بوجود مقتنيات ثمينة تخصهم في حقيبة الخادمة حيث توزعت هذه المقتنيات بين المجوهرات والجوالات وعدد من الساعات الفاخرة.

وفور فتح الحقيبة تفاجأ أفراد العائلة بوجود ثلاثة هواتف آيفون تخصهم في حقيبة الخادمة إضافة إلى مجموعة من الذهب والمجوهرات الثمينة التي تخص والدتهم.

وبلغ إجمالي الهواتف التي وجدت في الحقيبة خمسة هواتف إضافة إلى عدد من ساعات اليد والهدايا التذكارية التي كانت تخص أفراد العائلة.